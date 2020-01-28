بالصور.. «النقل» تكرم 3 عمال ساعدوا مواطنًا تعطلت مركبته جنوب الرياض

كرم نائب وزير النقل المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من العمال التابعين لشركة شبه الجزيرة، المنفذة لأعمال الصيانة في منطقة ديراب جنوب غرب الرياض.

وجاء التكريم نظير تقديم العمال الثلاثة يد العون والمساعدة لأحد المواطنين، وهم: المراقب مصطفى أحمد يس القديمي، والسائق محمد عمران رشيد اختر، والعامل بجاد معصوم محمد.

وبعث أحد المواطنين برسالة تحوي إشادة بفرق الصيانة التي قامت بمساعدته عند تعرض مركبته إلى عطل مفاجئ، وتوقفها في أحد الشوارع النائية بالمنطقة في ساعات الليل المتأخرة، وعدم قدرته من استخدام هاتفه الجوال.

من جانبه، أكد الدلامي أن الوزارة تثمن جهود العمال الإنسانية وتقديمهم المساعدة والعون لقاصدي الطرق، وتفخر بكونهم ضمن فرق الصيانة التابعة لمشاريع وزارة النقل.

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