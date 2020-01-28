«التويجري» يشيد بجسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة»

أشاد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، بمواصلة جسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة» ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية بإخلائها طبياً من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وثمن «التويجري» الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة العربية السعودية نحو استمرار المساعدات الإغاثية والعمل على مدار الساعة، وفق استراتيجية واضحة للوقوف مع المتضررين في شتى أنحاء العالم، وبشكل خاص الجهود التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات إغاثية وإيوائية وطبية لصالح الأشقاء اليمنيين، مؤكداً مواصلة المملكة مسيرتها لخدمة العمل الإنساني والإغاثي داخل اليمن وخارجه، بالتنسيق مع المنظمات الدولية وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الوطن العربي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، صرّح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقًا لما أعلن عنه سابقًا من مبادرة إنسانية بتاريخ (14 مايو 2018م)، ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي «طائرات الرحمة» من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

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