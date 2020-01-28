مصادر لـ«عاجل» تكشف ضوابط «التعليم» للترشح للقيادة المدرسية

كشفت مصادر «عاجل»، عن الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم للترشح في مجال القيادة المدرسية (قائد- وكيل)، عقب فتحها باب الترشح.

ووفق المصادر، تشترط ضوابط التعليم أن يكون المترشح لمنصب (الوكيل) عمل معلمًا لمدة لا تقل عن أربع سنوات بأداء لا يقل عن ممتاز بالسنتين الأخيرتين.

كما تشترط إجادة المترشح لمنصب الوكيل استخدام الحاسب الآلي في مجال عمله، بجانب حصوله على درجة البكالوريوس.

وأوضحت أنه يجب أن يكون المترشح للمنصب السابق متعاونًا مع القيادة المدرسية وملمًا بنظم ولوائح القيادة المدرسية، وحاصلًا على دورات بما لا يقل عن 15 ساعة.

كما يشترط في المتقدم (الوكيل) ألا يكون طرفًا في قضية قائمة، أو ثبتت إدانته في قضية تتعارض مع المصلحة التربوية، واستكمال تزكية قائد المدرسة والمشرف المختص.

ويعتبر الترشح على المنصب السابق ساري المفعول لمن تجاوز الضوابط لمدة سنتين من تاريخ الترشيح وأن يؤدي اختبار القيادات المدرسية بالمركز الوطني للقياس، وأن يتعهد أن يكون قائدًا عند الحاجة.

وفيما يتعلق بضوابط العمل كقائد للمدرسة، فيشترط في المرشح أن يكون عمل وكيلًا مدة لا تقل عن سنتين بأداء لا يقل عن ممتاز بالسنتين الأخيرتين.

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وأوضحت الضوابط أنه يجب أن يكون ملمًا بنظم ولوائح القيادة، وأن لا يكون طرفًا بقضيه قائمة أو ثبت عليه بقضية تتعارض مع المصلحة التربوية، وأن يؤدي اختبار القيادات بالمركز الوطني للقياس.

ووفق الضوابط يعتبر الترشح ساري المفعول لمدة سنتين، واستكمال تزكية مشرف القيادة التربوية.

وكانت مصادر ذكرت لـ«عاجل» بتاريخ 20 يناير الجاري، بأن وزارة التعليم، تعاني نقصًا في أعداد القيادات التربوية، وأنها لجأت مؤخرًا إلى فتح باب الترشيح لوظائف «وكلاء مدارس»، وفق ضوابط وخطة زمنية مدروسة.

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