أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أن دولة الصين سوف تحل كضيف شرف في العام الثقافي للمملكة 2020.
جاء ذلك، في تغريدة نشرها وزير الثقافة أمس الإثنين، على حسابه على تويتر.
وعلى جانب، استقبلت المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث الثقافي نحو 5800 طلب تقديم من الراغبين في الانضمام إلى البرنامج، وذلك بعد مرور أسبوع من إطلاق المنصة في 19 يناير الجاري.
اقرأ أيضًا:
«الثقافة» تُطلق منصة لاستقبال المشاركات في جوائز معرض الرياض للكتاب
وزارة الثقافة: 10 شروط و3 خطوات للتسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي
كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن فرحان: الصين ضيف شرف العام الثقافي للمملكة 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.