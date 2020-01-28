بدر بن فرحان: الصين ضيف شرف العام الثقافي للمملكة 2020

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، أن دولة الصين سوف تحل كضيف شرف في العام الثقافي للمملكة 2020.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها وزير الثقافة أمس الإثنين، على حسابه على تويتر.

وعلى جانب، استقبلت المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث الثقافي نحو 5800 طلب تقديم من الراغبين في الانضمام إلى البرنامج، وذلك بعد مرور أسبوع من إطلاق المنصة في 19 يناير الجاري.

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