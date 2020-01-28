أمير عسير يدشن نموذج التميز في مدارس المنطقة

وتضمن حفل التدشين كلمة لمدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أكد خلالها أن تأسيس أنموذج التميز بدعم من الأمير تركي بن طلال، ومتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، من شأنه الإسهام في تجويد الأداء وخلق القدوات وحيوية المجتمع، وتحقيق رؤية دوت الخليج الطموحة، وتفعيل مستهدفاتها خلال خطط إجرائية مزمنة، على أن يتم التوسع في تطبيق الأنموذج ليشمل مدارس المنطقة للبنين والبنات، وفق برنامج زمني تدريجي.
وأكد الجوني، أن المبادرة تشمل 4 عناصر، هي: الموارد البشرية، والبيئة المكانية، والقيادة الإدارية، والمسؤولية الاجتماعية. وتم تنفيذها بشراكة فاعلة من القطاعات الحكومية والأهلية، والأهالي ومنسوبي المدرسة.
وكان برنامج التدشين قد شمل عرضا لمراحل تطوير المدرسة بمكوناتها، وتجربة منسوبيها وأولياء الأمور، وسبل الإفادة منها، وآلية تعميمها.
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