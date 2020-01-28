2561 طفلا في المستشفى بسبب البرد

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بطورائ مستشفى الأطفال، أكثر من 2561 طفلاً بسبب اعتلالات تنفسية، خلال الـ30 يومًا الماضية على إثر موجة الطقس الباردة التي شهدتها الرياض. وأوضحت المدينة أن الحالات تتمثل في: حالات الربو، حالات الالتهاب الرئوي الحاد، حالات الحرارة الناتجة عن التهاب الصدر. ودعت المدينة مرضى الربو لأخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع إرشادات الأطباء لتجنب حصول أي مضاعفات، لافتة إلى أن للوقاية دورا في تجنب حالات الزكام ونزلات البرد والأمراض، مؤكدة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية مثل: أخذ التطعيمات اللازمة ضد الإنفلونزا الموسمية، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المناديل الورقية عند العطس.



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