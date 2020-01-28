اشتراط الموافقة لحمل الأوسمة الأجنبية

اشترط مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، في قصر اليمامة في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدم جواز حمل المواطن للأوسمة الأجنبية في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. واستمع المجلس في مستهل جلسة، أمس، وبتوجيه كريم، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الإستراتيجية مع المنتدى، وخاصة أنها ترأس قمة الـ20 لهذا العام 2020، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور المملكة الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج رؤية 2030، وأولوياتها الإستراتيجية.

تطورات بترولية

تطرق المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، وثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه، والتأكيد على أن المملكة ودول (الأوبك +)، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن المجلس رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر أكتوبر المقبل في الرياض، والتي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويجتمع فيها 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط المملكة وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45% عن 2018.

قضاء على الفساد

أشار المجلس إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، مشيراً إلى ما أحرزته من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019 وتقدمها بين مجموعة دول الـ20 الاقتصادية. وبين الشبانة أن مجلس الوزراء استعرض تقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على موقف المملكة حيال شتى النزاعات في المنطقة ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة المملكة للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.

علاقات

تابع المجلس ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة، وما حققته على الصعيد الداخلي من نمو وازدهار في مختلف المجالات، والعمل على إنجاح برامج رؤية 2030 الطموحة، والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات والإصلاحات الوطنية. وعدّ مجلس الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديراً منه للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعاً لملاكها.

تفويض

فوّض المجلس وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي المملكة والمالديف، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوّض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في المملكة وأوكرانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوّض كذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة في المملكة والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

موافقة

وافق المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/ 11) وتاريخ 27/ 4/ 1441، على ملحق بروتوكولي بين حكومتي المملكة والصين بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما فوّض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

اشتراط وتعيين

قرر المجلس أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وعيّن المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، محمد بن عبدالله العلي، والدكتور فهد بن محمد التركي، والمهندس عمر بن صالح بازهير، أعضـاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

كما عيّن الدكتور محمد بن عايض المرزوقي، عضواً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ترقيات

وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة (وزير مفوض):

1ـ ترقية فهد بن سعود بن مزيد العتيبي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الصحة.

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2ـ ترقية أحمد بن سعيد بن محمد أبو عليط إلى وظيفة (مستشار بترول) بالمرتبة الـ14 بوزارة الطاقة.

3ـ ترقية محمد بن سليمان بن محمد العسيري إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4ـ ترقية المهندس مسلط بن فالح بن نوار العتيبي إلى وظيفة (مستشار تنمية قروية) بالمرتبة الـ14 بأمانة منطقة الرياض.

5ـ ترقية فهد بن عبدالله بن محمد الراجح إلى وظيفة (مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية) بالمرتبة الـ14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

6ـ ترقية علي بن محمد بن علي القرني إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

7ـ ترقية هيلة بنت محمد بن حمد المكيرش إلى وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة الـ14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

8 ـ ترقية محمد بن راشد بن محمد السليمان إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الـ14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

9ـ ترقية ناصر بن حمد بن منصور المالك إلى وظيفة (مستشار تخطيط وتنمية موارد بشرية) بالمرتبة الـ14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

10ـ ترقية علي بن حسن بن علي العجمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الـ14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

11ـ ترقية محمد بن صالح بن محمد العصيمي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الـ14بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أبرز القرارات

ـ حمل الأوسمة الأجنبية بالمناسبات الوطنية يحتاج موافقة الملك

ـ الثقة بتمكن الصين والمجتمع الدولي من القضاء على فيروس كورونا

ـ المملكة ودول أوبك + قادرة على التجاوب مع متغيرات سوق النفط

ـ الترحيب بإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض

ـ اتفاق تعاون أمني مع المالديف

ـ تفاهم عدلي مع أوكرانيا

ـ تبادل صيدلاني مع إدارة أوروبا لجودة الدواء

ـ لجنة مشتركة رفيعة المستوى مع الصين

ـ تعاون بين أمن الدول ونظرائها في الدول الأخرى