السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 56 شخصاً على الأقل



ريو دي جانيرو 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات اجتاحت جنوب شرقي البرازيل إلى 56 شخصا على الأقل.

وذكرت وكالة أنباء اجانسيا برازيل الوطنية أن 47 شخصًا لقوا حتفهم في ولاية ميناس جريس و 9 أشخاص في ولاية إسبيريتو سانتو المجاورة.

جدير بالذكر أن ما يقرب من 30 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في الولايتين منذ الأسبوع الماضي. وتم اعلان حالة الطوارئ في 101 من المدن والتجمعات السكانية في ميناس جريس، بما في ذلك العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي.

وذكرت خدمة الطقس البرازيلية "إنميت" أن العاصمة الإقليمية بيلو هوريزونتي شهدت هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ أكثر من 110 أعوام. وهطل ما مجموعه 8ر171 لتر من مياه الأمطار لكل متر مربع خلال 24 ساعة.

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19:44ت م

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