السعودية اليوم / شرطة الرياض : القبض على ثلاثة وافدين ارتكبوا عدداً من جرائم سرقة المحلات التجارية // للصحف //



الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت بفضلٍ من الله عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين "سوري وفلسطيني ويمني" تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة المبالغ المالية من المحلات التجارية في أحياء وسط وشرق العاصمة الرياض والاعتداء على العاملين بها، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

// للصحف // // انتهى //

19:30ت م

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