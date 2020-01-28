السعودية اليوم / مصرع 11 شخصًا جراء انفجار أسطوانات غاز بمصنع عطور في باكستان



إسلام آباد 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

لقي أحد عشر شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار أسطوانات غاز وقع اليوم في مصنع عطور بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب شرقي باكستان.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن الانفجار أدى إلى انهيار سقف مبنى المصنع، مشيرين إلى أن قوات الأمن وفرق الإغاثة هرعت إلى موقع الانفجار، وانتشلت جثث القتلى ونقلت المصابين إلى المستشفى، وأخمدت الحريق الذي شب في الموقع.

وقال شهود عيان إن ما لا يقل عن خمسة عشر عاملاً كانوا داخل المصنع عندما وقع الانفجار.

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18:59ت م

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