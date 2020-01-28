السعودية اليوم / جامعة أم القرى توقع اتفاقية مع هيئة المحاسبين للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل



مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

وقعت جامعة أم القرى اتفاقية مع الهيئة

ووقع الاتفاقية من جانب الجامعة معالي المدير العام الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وعن الهيئة أمينها العام الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، بحضور عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور إحسان المعتاز، وذلك خلال حفل منتدى هيئة المحاسبين السعوديين بمركز الرياض للمعارض.‬

وأكد معالي مدير جامعة أم القرى أهمية الاتفاقية التي تكرر الشراكة بين الجانبين، مؤكداً أهمية شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات والجهات، والعمل على التطوير المهني والتدريبي لطلبة الجامعة.

وأضاف معاليه أن الاتفاقية تعزز التعاون الفاعل مع الهيئة في مجال المحاسبة، واستفادة الهيئة من الكادر التدريسي والعلمي والخبرات الأكاديمية المتنوعة للجامعة.

وبين معالي الدكتور بافيل أن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة، والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص المجال المحاسبي والأكاديمي، وفي مجال إعداد البحوث والدراسات واستشارات المحاسبة ذات العلاقة بأعمال المهنة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين.

من جانبه قال أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس : إن هيئة المحاسبين ستوفر برامج تدريبية للطلبة المحاسبة السعوديين للعمل كمختصين في المجال، منوهًا بحرص الهيئة على أن تكون البرامج شاملة, معرباً عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الجامعة في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل.

بدوره لفت المعتاز الانتباه إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الجامعة ممثلة في كلية إدارة الأعمال وقسم المحاسبة على تعزيز وتأهيل طلبتها وفق البرامج الحديثة والمتميزة ليكونوا سواعد بناءة لهذا الوطن المعطاء.

// انتهى //

18:58ت م

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مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسوقعت جامعة أم القرى اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحاسبين السعوديين للعمل كمختصين، ووضع إطار عمل للتعاون في مجالات الاهتمام المشترك كالبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.ووقع الاتفاقية من جانب الجامعة معالي المدير العام الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، وعن الهيئة أمينها العام الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، بحضور عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور إحسان المعتاز، وذلك خلال حفل منتدى هيئة المحاسبين السعوديين بمركز الرياض للمعارض.‬وأكد معالي مدير جامعة أم القرى أهمية الاتفاقية التي تكرر الشراكة بين الجانبين، مؤكداً أهمية شراكة الجامعة مع مختلف القطاعات والجهات، والعمل على التطوير المهني والتدريبي لطلبة الجامعة.وأضاف معاليه أن الاتفاقية تعزز التعاون الفاعل مع الهيئة في مجال المحاسبة، واستفادة الهيئة من الكادر التدريسي والعلمي والخبرات الأكاديمية المتنوعة للجامعة.وبين معالي الدكتور بافيل أن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة، والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص المجال المحاسبي والأكاديمي، وفي مجال إعداد البحوث والدراسات واستشارات المحاسبة ذات العلاقة بأعمال المهنة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين.من جانبه قال أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس : إن هيئة المحاسبين ستوفر برامج تدريبية للطلبة المحاسبة السعوديين للعمل كمختصين في المجال، منوهًا بحرص الهيئة على أن تكون البرامج شاملة, معرباً عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الجامعة في مجالات التدريب والتطوير والتأهيل.بدوره لفت المعتاز الانتباه إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص الجامعة ممثلة في كلية إدارة الأعمال وقسم المحاسبة على تعزيز وتأهيل طلبتها وفق البرامج الحديثة والمتميزة ليكونوا سواعد بناءة لهذا الوطن المعطاء.// انتهى //18:58ت م0259

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