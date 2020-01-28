السعودية اليوم / جامعة أم القرى توقع اتفاقيتي تعاون مع هيئة التخصصات الصحية في المجالات التدريبية وزمالة الأسنان



مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

شهد معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل اليوم، توقيع اتفاقيتي كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر و كلية طب الأسنان، مع الهيئة

وأبرم أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية الدكتور أيمن عبده، الاتفاقية الأولى مع مساعد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور خالد برقاوي الرامية إلى تنفيذ البرامج التدريبية والصحية والإشراف على التدريب من أجل توفير كوادر سعودية مؤهلة في جميع التخصصات.

كما وقع الدكتور عبده، الاتفاقية الثانية مع عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالعزيز الخوتاني، التي تسعى إلى تكثيف التعاون بين الجانبين، وتدريب أطباء الأسنان في برامج الزمالة، والتي من أهمها تخصصي تقويم وأصحاح الأسنان، لتعزيز المهارات المعرفية والسريرية، والمساهمة في تلبية حاجة سوق العمل من هذه التخصصات النوعية.

// انتهى //

18:01ت م

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مكة المكرمة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسشهد معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل اليوم، توقيع اتفاقيتي كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر و كلية طب الأسنان، مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في الجوانب التدريبية، وبرامج الزمالة لأطباء الأسنان.وأبرم أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الطبية الدكتور أيمن عبده، الاتفاقية الأولى مع مساعد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور خالد برقاوي الرامية إلى تنفيذ البرامج التدريبية والصحية والإشراف على التدريب من أجل توفير كوادر سعودية مؤهلة في جميع التخصصات.كما وقع الدكتور عبده، الاتفاقية الثانية مع عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالعزيز الخوتاني، التي تسعى إلى تكثيف التعاون بين الجانبين، وتدريب أطباء الأسنان في برامج الزمالة، والتي من أهمها تخصصي تقويم وأصحاح الأسنان، لتعزيز المهارات المعرفية والسريرية، والمساهمة في تلبية حاجة سوق العمل من هذه التخصصات النوعية.// انتهى //18:01ت م0240

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