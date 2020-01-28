السعودية اليوم / بلدية بحر أبو سكينة تطلق حملة لتنمية السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية



محايل 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

نفذت بلدية بحر أبو سكينة حملة لإزالة التشوهات البصرية من الشوارع والأحياء ، و ذلك للقضاء على مسببات التلوث البصري و تعزيز الوعي والسلوك الحضاري وتنمية المشاركة المجتمعية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي، أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية في إطار مبادرة معالجة التلوث البصري، و بمتابعة و توجيه من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصًا منه على أهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ، ومعالجة كافة أشكال الملوثات البصرية.

ودعا الغامدي المواطنين التعاون مع البلدية لإنجاح هذه الحملة من خلال المشاركة في إزالة مظاهر التلوث البصري للحفاظ على جمالية البيئة وجعلها خالية من الملوثات.

الجدير بالذكر فقد بدأت البلدية بمعالجة مختلف عناصر التلوث البصري، والمتمثلة في إزالة مخلفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وكذلك إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع العامة والميادين ،وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وإصلاح أعمدة الإنارة.

// انتهى //

17:48ت م

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