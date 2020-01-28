السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعقد الاجتماع الرابع للعام الجامعي 1441هـ



عرعر 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

رأس معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم, الاجتماع الرابع لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ, وذلك بقاعة اجتماعات المجلس بمبنى الإدارة العليا.

وقرر المجلس الموافقة على تشكيل بعض اللجان الدائمة والموافقة على منح درجة البكالوريوس لعدد من الطلاب والطالبات ضمن الطلبة المتوقع تخرجهم نهاية الفصل, بالإضافة إلى الموافقة على القواعد التنفيذية للابتعاث والتدريب ومنح الإجازات الدراسية بدون راتب لمنسوبي الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.

كما وافق المجلس على إعادة قيد عدد من الطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة واحتساب دورات عمادة تطوير التعليم الجامعي ضمن نقاط الترقية في المفاضلة الوظيفية للهيئة الإدارية بالجامعة.

// انتهى //

17:38ت م

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