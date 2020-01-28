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عدن - ياسمين التهامي - حذر سفراء أمريكا وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا لدى اليمن، من تداعيات التصعيد العسكري الأخير الذي يشهده اليمن هذه الأيام، مالم سوف يتم تعزيز نشاط التحرك الدبلوماسي لسفارات دولهم المختصة بالشأن اليمني خلال الساعات القادمة.

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4 دول عظمى تصدر تحذير شديدة اللهجة بشأن ما سيحدث في اليمن خلال 24 ساعة بعد التعصيد الحوثي الأخير في نهم والجوف



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وقال السفراء الغربيين، في بيان مشترك، امس الأثنين، إن التصعيد تسبب في مقتل مدنيين وتشريد العائلات، محذرين من تراجع التقدم المحرز في وقف التصعيد، داعين من وصفهم بالقادة من جميع الأطراف على وقف القتال على الفور.

وشدد السفراء على التأييد التام لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص ودعوته الأطراف إلى الالتزام بمبادرات وقف التصعيد ومواصلة تعزيز تلك المبادرات. ومنذ أسبوع تشهد جبهات نهم والجوف ومأرب والبيضاء، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي الانقلابية.