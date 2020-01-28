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عدن - ياسمين التهامي - قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجا لدى القطاع الخاص مقارنة ببقية المهن.

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عاجل : وزارة العمل السعودية تزف بشرى سارة للباحثين عن عمل في المملكة بشأن هذه المهن



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وأضاف الراجحي خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المحاسبين السعودي، أن متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن يقارب 7 آلاف ريال.

واعتبر أن إتاحة الفرص للإناث للعمل بهذه التخصصات عالية، نظراً لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالباً.

وأشار إلى تنسيق وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.

وفي سياق متصل تعكف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة في السوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وقال فهد بن سلمان البداح وكيل الوزارة المساعد لتنمية فرص العمل: "إن الوزارة تستهدف خلال الربع الأول من العام الجاري، بدء توطين مهنتين في السوق، وفق تسلسل زمني وآليات تراعي أعداد الباحثين عن عمل في هذه التخصصات"، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف البداح: "كما تعمل الوزارة حاليا مع شركائها في القطاع الخاص على تحديد التحديات والعمل على حلها، لضمان رفع نسب توطين تلك المهن، إذ تسعى الوزارة إلى زيادة نسبة التوطين في كل عام في هذه المهن، وصولا إلى توطين المهن النوعية".

وفيما يتعلق بنسب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص وفق أحدث البيانات، أوضح وكيل الوزارة المساعد لتنمية فرص العمل، أن نحو 80% من الباحثين عن عمل نساء.

وأصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، قرارا وزاريا يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان في المنشآت التي يعمل فيها أطباء أسنان، على مرحلتين: الأولى تستهدف توطين 25% اعتبارا من 01/08/1441، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% اعتبارا من 01/08/1442.