شاهد: كاتب سعودي للفلسطينيين: قضيتكم انتهت وإما أن تكونوا إسرائيليين أو تذهبوا إلى الأردن

قال المحلل السياسي السعودي عبد الحميد الغبين، أن القضية الفلسطينية فشلت أمام محكمة الزمن، مشددا على ضرورة الانفتاح على المتغيرات في الشرق الأوسط، لا سيما في مواجهة المشروع الإيراني والتركي في المنطقة.

وأضاف الغبين في تصريح لشبكة "i24news" الإخبارية "الإسرائيلية" من العاصمة السعودية الرياض، أنه "يجب أن ننتهي من الأحلام ورفع قضية فلسطين هذه انتهت للأبد وعلى الجميع قبول الواقع من أجل السلام بالمنطقة".

وتابع المحلل السياسي السعودي "على الفلسطينيين أن يعترفوا بأنهم انهزموا أمام محكمة الزمن وانتهت قضيتهم، وعليهم القبول بأن يكونوا إسرائيليين أو يذهبوا للأردن فهذا هو الواقع والتطبيع قادم لا محالة".

وحين قال له المحاور إن ذلك يعني أن الموقف السعودي الرسمي غير واقعي، فقال له "لا، هناك فرق بين السياسة والرأي العام، وتصريحات المملكة الرسمية تتسق مع ميثاق الجامعة العربية، لكن الرأي العام الخليجي يريد السلام ويدرك خطورة المشروعين الإيراني والتركي"، وفق موقع سبوتنيك.

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وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال "إن الإسرائيليين غير مرحب بهم، بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها بزيارة المملكة في ظروف محددة".

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين 27 يناير 2020، توقيت إعلان خطته للسلام في الشرق الأوسط، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميا باسم " صفقة القرن ".

وقال ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض : "سننشر خطتنا للسلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (17:00 بتوقيت غرينيتش - 19:00 بتوقيت القدس ) الثلاثاء".

و"صفقة القرن"؛ خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.