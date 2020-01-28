صور: بالزي السعودي .. وفود مجموعة العشرين تزور مركز الخيل العربية بديراب

زارت الوفود الدولية لمجموعة العشرين مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وكان في استقبالهم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان؛ ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الدكتور عبدالغني الفضل.

وأُقيم بمركز الملك عبدالعزيز احتفال كبير بمناسبة زيارة ضيوف المملكة تخلله عدد من الفعاليات واللوحات الفنية، كما شارك عدد من الفرق الشعبية بتقديم العرضة السعودية وفن السامري، وشهدت الوفود عروضاً للخيل السعودية الأصل والمنشأ وعدد من السلالات العربية الأخرى التي يمتلكها المركز.

والتقطت الوفود الصور التذكارية بالزي السعودي مع الخيل العربية والصقور، مبدين إعجابهم بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبالفعاليات التي لاقت استحسانهم.