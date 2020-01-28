هيئة النقل: التاكسي الأخضر سيبقى ثابتًا.. واعتماد مصطلح الـ” GREEN CAR”

أكدت الهيئة العامة للنقل، إن اختيار اللون الأخضر لتاكسي المطار الـ”GREEN CAR”؛ جاء كونه يعكس هوية المملكة ويسهم في ترسيخها، ولأنه يمثل لون علم الوطن، مبينةً أن التاكسي الجديد سيبقى ثابتًا وسيُعمم على جميع مطارات المملكة خلال العام الجاري. وأوضح المدير العام للنقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة العامة للنقل المهندس ماجد الزهراني، أن سيارات الأجرة البيضاء القديمة والمتهالكة سيُستغنى عنها، بينما سيُنقل الصالح منها إلى أنظمة التاكسي الجديد.

يشار إلى أن الليموزين بدأ بالمملكة عام 1400، وكانت البداية باللون الأصفر تقليداً لما كان عليه بعدد من الدول، ثم الأبيض لمناسبته الطبيعة الصحراوية للمملكة، وفي عام 1414 أطلق مسمى “الأجرة العامة” بدلاً عن الليموزين. وذكر المهندس الزهراني بحسب “الوطن” أن وزارة النقل والهيئة ستعتمدان مصطلح الـ”Green Car” لتكون علامة فارقة لدى جميع سكان المملكة وزوارها. وكان وزير النقل صالح الجاسر، دشن الأربعاء الماضي الهوية الجديدة لسيارات أجرة المطار والأجرة العامة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومن المنتظر تعميم الهوية الجديدة على جميع سيارات الأجرة في المملكة.