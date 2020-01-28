“الأرصاد”: هذه أدنى درجات الحرارة اليوم في المملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أدنى درجات الحرارة المسجلة في محافظات ومناطق المملكة اليوم (الثلاثاء). وسجلت حائل أدنى درجة حرارة اليوم بواقع صفر مئوية، بينما سجلت طريف درجة مئوية واحدة، ورفحاء ثلاث درجات.

وأشارت بيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات إلى أن درجة الحرارة في العلا اليوم بلغت 4 مئوية، وفي نجران 5 درجات مئوية. وكانت لأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ممطرة خلال فترة المساء والليل، على الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ومكة وتبوك وحائل، على أن تكون الرياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.