مكة المكرّمة .. ضبط هندي وصومالي بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرّمة، القبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم .

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية, والآخر من الجنسية الصومالية, وذلك بعد توافر الدلائل على تورطهما في جرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمين معملاً لهذا الغرض. وأفاد الغامدي؛ بأنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزوّرة لهوية مقيم، ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية، ورخص قيادة، إضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.