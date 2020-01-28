السعودية اليوم / رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يستقبل وفدًا إماراتيًا



الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان في مقر الهيئة بالرياض اليوم، وفدًا من المركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو الذي يتخذ إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا له برئاسة مديرة المركز مهرة هلال المطيوعي.

وجرى خلال الاستقبال تقديم شرح حول الهيئة والمراكز التابعة لها والأعمال التي تقوم بها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون بين الهيئة والمركز الإقليمي.

بعد ذلك صحبت المدير العام للمعايير بالهيئة الدكتور هيا العمراني، الوفد الإماراتي في جولة على مرافق الهيئة والمراكز التابعة لها مستهلين الجولة بالمركز الوطني للقياس والإدارات التابعة له مثل إدارة الاختبارات المحوسبة وإدارة التصحيح حيث تعرف الوفد على آلية رصد بيانات المستفيدين إلكترونيًا وتصحيح أوراق إجابات الاختبارات.

كما قام الوفد بزيارة للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للمركز الدكتور محمد بن هندي الغامدي، الذي قدم للوفد شرحًا مفصلًا عن اختصاصات المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين.

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16:38ت م

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