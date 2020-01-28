السعودية اليوم / وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المكلف: المملكة صاحبة حضور قوي وفاعل عربيًا وإسلاميًا



القاهرة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المطبوعات والبحث العلمي المكلف فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان أن تكريم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، هو تكريم يحمل مضامين عديدة أولها التقدير المتبادل بين الأشقاء في البلدين العزيزين قيادة وشعبًا وعلى مختلف الأصعدة، وتقديرًا لمعالي الوزير على جهوده الدعوية وإسهامه في تصحيح الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض، وسعيه الدائم في التصدي للفكر المتطرف.

وقال فضيلة الشيخ الحمدان في تصريح له اليوم، إن معاليه منذ توليه قيادة العمل بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كان له الدور الفاعل والمؤثر على المستوى الداخلي والدولي لما تمثله المملكة من حضور قوي وفاعل عربيًا وإسلاميًا، وجهود معاليه واضحة للعيان في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية السمحاء، وكذلك تطوير العمل بالوزارة وحثه المتواصل للمسؤولين كافة، للارتقاء بالعمل واستخدام التقنيات الحديثة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:14ت م

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