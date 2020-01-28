السعودية اليوم / مذكرة تعاون بين جامعة بيشة وهيئة المحاسبين في مجالات التعليم والتدريب



أبها03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

وقعت جامعة بيشة اليوم ،مذكرة مع الهيئة

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، أن المذكرة التي وقعها بصفته ممثلا للجامعة مع أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر في مجال المحاسبة والتنسيق لدورات تدريبية لرواد الأعمال وأصحاب المكاتب المحاسبية و تنفيذ برامج متخصصة في مجالات المحاسبة .

جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى المحاسبين السعوديين "ساف" بنسخته الأولى، الذي تنظمه حاليًا الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

// انتهى //

15:59ت م

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أبها03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسوقعت جامعة بيشة اليوم ،مذكرة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتعزيز التعاون المشترك في مجالي التعليم والتدريب.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، أن المذكرة التي وقعها بصفته ممثلا للجامعة مع أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر في مجال المحاسبة والتنسيق لدورات تدريبية لرواد الأعمال وأصحاب المكاتب المحاسبية و تنفيذ برامج متخصصة في مجالات المحاسبة .جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى المحاسبين السعوديين "ساف" بنسخته الأولى، الذي تنظمه حاليًا الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.// انتهى //15:59ت م0197

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