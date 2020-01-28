السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تقيم المعرض الإرشادي "معًا نبدأ" للطالبات



الرياض 3 جمادى الآخرة 1441 الموافق 28 يناير 2020 واس.

افتتحت المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود، أمس معرض "معا نبدأ"، بحضور مساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات للشؤون الأكاديمية الدكتورة مي المعمر وعدد من وكيلات الجامعة وبمشاركة كليات وعمادات الجامعة وقطاعاتها كافة؛ للتعريف بالخدمات المقدمة لطالبات (الإرشاد الأكاديمي والصحة النفسية والصحة الاجتماعية والنادي الرياضي ومعهد الملك سلمان لريادة الأعمال)، وذلك بهدف تهيئتهن للفصل الدراسي الجديد وتزويدهن بما يلزمهن لدعم مسيرتهن الأكاديمية والثقافية، وذلك في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية للطالبات.

وشاركت كلية علوم

كما شاركت عيادات الأسنان والبصريات وعدد من العيادات الصحية بالجامعة إضافة إلى معهد الملك عبدالله لتقنية النانو الذي أكد على دوره في دعم أبحاث طالبات البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى تقديم نادي النانو لورش عمل خاصة بتقنية النانو واستضافة مختلف الزيارات الخارجية بهدف نشر الثقافة والمعرفة العلمية.

وقد تميز فريق (فخر التطوع المتخصص) بمشاركته كأول فريق تطوعي متخصص يصنف المتطوعين وفق تخصصاتهم ويضم أكثر من 12 فريقًا يحوي أكاديميين ومهنيين وحرفيين، إضافة إلى البوابة الوطنية للتطوع التي أُنشئت استجابةً لرؤية الوطن 2030 حيث دشنت لترتبط مباشرة بنظام أبشر الحكومي.

// انتهى //

15:58ت م

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الرياض 3 جمادى الآخرة 1441 الموافق 28 يناير 2020 واس.افتتحت المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود، أمس معرض "معا نبدأ"، بحضور مساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات للشؤون الأكاديمية الدكتورة مي المعمر وعدد من وكيلات الجامعة وبمشاركة كليات وعمادات الجامعة وقطاعاتها كافة؛ للتعريف بالخدمات المقدمة لطالبات (الإرشاد الأكاديمي والصحة النفسية والصحة الاجتماعية والنادي الرياضي ومعهد الملك سلمان لريادة الأعمال)، وذلك بهدف تهيئتهن للفصل الدراسي الجديد وتزويدهن بما يلزمهن لدعم مسيرتهن الأكاديمية والثقافية، وذلك في البهو الرئيس بالمدينة الجامعية للطالبات.وشاركت كلية علوم الرياضة والنشاط البدني للمرة الأولى بتقديم العروض الرياضية من قبل طالبات الكلية للتأكيد على أهمية النشاط البدني، إلى جانب مشاركة فريق لاعبات كرة السلة وفريق لاعبات الجودو.كما شاركت عيادات الأسنان والبصريات وعدد من العيادات الصحية بالجامعة إضافة إلى معهد الملك عبدالله لتقنية النانو الذي أكد على دوره في دعم أبحاث طالبات البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى تقديم نادي النانو لورش عمل خاصة بتقنية النانو واستضافة مختلف الزيارات الخارجية بهدف نشر الثقافة والمعرفة العلمية.وقد تميز فريق (فخر التطوع المتخصص) بمشاركته كأول فريق تطوعي متخصص يصنف المتطوعين وفق تخصصاتهم ويضم أكثر من 12 فريقًا يحوي أكاديميين ومهنيين وحرفيين، إضافة إلى البوابة الوطنية للتطوع التي أُنشئت استجابةً لرؤية الوطن 2030 حيث دشنت لترتبط مباشرة بنظام أبشر الحكومي.// انتهى //15:58ت م0196

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