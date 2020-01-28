السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بنجران يناقش سبل تعزيز التعاون مع فرع وزارة الإسكان



نجران 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

ناقش مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، سعيد بن أحمد آل جبار بمكتبه، اليوم مع مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، مانع بن محمد الصقور فرص العمل التطوعية ببرنامج الإسكان التنموي والتعريف بها.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الجهتين وتفعيل وتشجيع العمل التطوعي ضمن برنامج رؤية المملكة 2030م.

// انتهى //

15:58ت م

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