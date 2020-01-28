السعودية اليوم / الأرصاد الجوية تحذر من توقع تساقط الجليد بكثافة شمال إنجلترا وجنوب أسكتلندا



لندن 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرًا من الدرجة الثانية للمواطنين في الأجزاء الشمالية لإنجلترا وجنوب أسكتلندا جراء توقع تساقط الجليد بكثافة وتراكم الثلوج مساء اليوم.

ودعا المكتب إلى توخي الحذر مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في بعض المناطق وفي ظل توقع حدوث عرقلة في حركة السير والمواصلات.

// انتهى //

15:54ت م

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