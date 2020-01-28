السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية



الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي ودع سموه عقب انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره لمعاليه على الجهود التي بذلها طيلة فترته في سبيل تفعيل وتعزيز العمل الخليجي المشترك, متمنياً سموه التوفيق والنجاح له في مسيرته العلمية والعملية.

من جهته قدم الزياني شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي حظي به شخصياً ونشاطات المجلس خلال عمله.

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15:51ت م

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