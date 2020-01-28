

المنامة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة بمكتب سموه بمقر السفارة اليوم، سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى البحرين إبراهيم الحسن أحمد.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم السفير السوداني شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن أحمد على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، فيما أعرب سموه عن شكره للسفير السوداني على هذه الزيارة الودية .

// انتهى //

15:51ت م

0185





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن أحمد يلتقي سفير السودان لدى البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.