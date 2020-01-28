سهم أرامكو يغلق عند 34.25 ريال

2020-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم دون تغيير عند 34.25 ريال وهو نفس سعر إغلاق الأمس .

وكان سعر سهم أرامكو عند الإغلاق السابق في نهاية جلسة الأمس 34.25 ريال، لكنه افتتح تداولات اليوم عند 34.20 ريال.

وخلال جلسة اليوم سجل السعر الأعلى لسهم أرامكو 34.25 ريال، بينما كان السعر الأدنى 34.05 ريال، لكن السهم استعاد عافيته قبل الإغلاق.

Advertisements

وبلغ عدد الصفقات 8,140 صفقة فيما كان متوسط كمية الصفقات 895 سهمًا، وبلغ إجمالي الكمية المتداولة 7,283,980 سهمًا بقيمة 248,796,861.05 ريالًا.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







