مبتعث في الصين: الوضع خطير جدًا هنا

2020-01-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تحدث قاسم علي السميتي، المبتعث السعودي في الصين، عن قلقه بشأن الوضع في البلاد، خلال تفشي فيروس كورونا الجديد.

ويعيش السميتي، من جازان، في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيتشوان الصينية، منذ ثماني سنوات، وهو يدرس حاليًا للحصول على درجة الماجستير في السياحة وإدارة الفنادق.

وقال السميتي: الوضع خطير حقًا، تم حظر السفر من وإلى المدينة التي اُكتشف فيها الفيروس لأول مرة، وما زالت الدولة الصينية تعمل جاهدة لمنع انتشار الفيروس، بحسب موقع آراب نيوز باليابانية.

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وكانت أرسلت السفارة السعودية والملحق الثقافي رسائل البريد الإلكتروني للطلاب، بالتعاون مع وزارة الخارجية السعودية؛ لحثهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاتصال بالسلطات المختصة.

وتابع السميتي: أثق بالدولة الصينية، لأنني أثق تمامًا في قدرة الكوادر الطبية على القضاء على هذا المرض المعدي، لكن هذا لا يمنع حقيقة أن الخوف من كورونا ينتشر أسرع من الفيروس نفسه.

ويتم حث جميع المواطنين السعوديين المقيمين في الصين على عدم الخروج، كما حثت الحكومة الصينية مواطنيها على الأمر نفسه، وأجلت المدارس إلى أجل غير مسمى.

ويُذكر أنه حتى الآن، قتل فيروس كورونا القاتل، 106 أشخاص في الصين وأصاب أكثر من 4500 شخص في 17 دولة.

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