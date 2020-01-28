سجن شقيق نيكي ميناج 25 عامًا

2020-01-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

حُكم على شقيق نيكي ميناج بالسجن لمدة 25 عامًا في أحد سجون نيويورك بعد أن ثبوت تهمة اغتصابه ابنة زوجته البالغة من العمر 11 عامًا بشكل متكرر بينما كانت والدتها في العمل.

وتعود القضية إلى عام 2017، عندما تم اتهام جيلاني مراج، 41 عامًا، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر وتعريض حياتها للخطر، وحُكم عليه بالسجن لمدة 364 يومًا بتهمة تعريض طفل للخطر.

وكان مراج محتجزًا بانتظار الحكم في قضية الاعتداء الجنسي، حيث أُدين بارتكاب جناية بعد محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، وحُكم عليه بالسجن 25 عامًا.

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وكانت الضحية، البالغة الآن 14 عامًا، قد أدلت بشهادتها بتفاصيل مؤلمة حول الاعتداءات الجنسية التي قالت إنها حدثت بشكل متكرر على مدار الأسبوع، وقالت للمحكمة إنها أصبحت انتحارية بسبب سوء المعاملة.

وقال مراج في المحكمة: أودّ الاعتذار عن الألم الذي سببته، كنت أعاني من مشكلة الإفراط في شرب الكحول.

ورفضت المحكمة الحكم عليه بعقوبة مخففة، وقال محاميه ديفيد شوارتز إنه يعتزم الاستئناف.

وشهد شقيق الفتاة الأصغر في المحاكمة واقعة واحدة، لكن مراج هددهما بأنهما لن يريا والدتهما مرة أخرى إن أخبرا أحدًا، لكن الصبي أبلغ مدير المدرسة لاحقًا بما رآه، وتم اعتقاله.

وحاول محامو مراج إقناع هيئة المحلفين بأن مزاعم الاغتصاب تم اختلاقها من قِبل والدة الفتاة كجزء من مخطط لإجبار ميناج على دفع مبلغ 25 مليون دولار، لكن وجد المدعي العام آثار الاعتداء على الفتاة وهو ما دحض هذه الرواية.

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