وزارة الثقافة تنظم أمسية أدبية بعنوان "أطباء أدباء" بجامعة الملك سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة
تنظم وزارة الثقافة يوم غد الأربعاء أمسية أدبية في كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض عنوانها: "أطباء أدباء"، يتحدث فيها مبدعون من قطاع الطب.
بعيدا عن ما قد يعتقده البعض أن الأدب والطب نقيضان لا يلتقيان، لكن لدينا تاريخ حافل بالأطباء الذي برزوا في مجال الأدب ونثروا إبداعاتهم على الرغم من قسوة مجال الطب وطبيعته العلمية البحتة، ابتداء من عصور الإغريق والعصور الوسطى وحتى عصر النهضة والعصر الحديث.
أما على مستوى الأدب السعودي فقد شهد إسهامات لافتة من الاطباء الذين أبت موهبتهم أن تطوى وسط انشغال الطبيب وسعيه في مهمته الإنسانية.
الأمسية ستبدأ من الساعة 7 مساء وحتى 9 مساء.
وسيكون المتحدثون د. متعب العنزي، د. منذر القباني ، د. طارق الجارد
نرجو منكم تشريفنا بحضوركم أو تكليف من ترون بتغطية هذه الأمسية، وسيتيح لكم الزملاء في التنسيق مقابلات مع المشاركين وترتييات التصوير أو أي احتياجات إنتاجية أخرى.
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