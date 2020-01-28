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عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحفية مصرية عن أشياء خصص لها السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد جزءًا من ثروته قبل وفاته. قد يهمك ايضاً: الكشف عن أغرب ما كان يفعله السلطان قابوس بثروته في مصر .. لن تصدق!! (تفاصيل أبكت العمانيين)

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وقالت التقارير إن السلطان العماني قابوس بن سعيد مات وترك 27 ألف طالب من طلاب المعاهد الأزهرية بمصر يتعلمون على نفقته . وخصص السلطان الراحل قابوس بن سعيد نحو 12 مليون جنيه في وديعة بنكية يتم تخصيص ريعها لسداد مصروفات طلبة الأزهر غير القادرين بمصر . وتوضع شروط معينة لتقديم المنحة إلى الطالب ، أبرزها إثبات فقر أسرته أو إصابة أحد الوالدين بمرض عضال أو حصول الأسرة على معاش فقر أو تضامن اجتماعي . يٌذكر أنه في عام 2014/2015 ، حصل نحو 47 ألف طالب مصري على منحة السلطان قابوس بن سعيد وهو الرقم الأعلى ضمن السنوات الأخيرة.

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