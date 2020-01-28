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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مشادة قوية بين غادة عويس مذيعة الجزيرة ، وبين كاتب سعودي شهير وصلت إلى حد التراشق اللفظي، بعد أن وصف الأخير قناة الجزيرة بأنها تقدم أفلام جنسية ومحتوى إباحي حد مزاعمه.

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فيلم جنسي يشعل الصراع بين مذيعة الجزيرة “غادة عويس“ و “آل الشيخ“.. (تفاصيل صادمة)



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القصة بدأت بعدما تساءلت غادة عويس عن مكان جثة الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي ، مضيفة: أذكّر ان نسبة مشاهدة #الجزيرة زادت 120%في دول الحصار على رأسها السعودية.اما مضمون تعليق عبد اللطيف فمفهومة دوافعه بالنظر الى ما حدث في قنصلية السعودية باسطنبول حيث قتل النظام السعودي #خاشقجي بواسطة منشار في رسالة ترهيب.عبد اللطيف مشاهد وفيّ للجزيرة ومجبر على الشتم خوفا من المنشار

و رد المغرد والكاتب السعودي عبد اللطيف آل الشيخ قائلا: إسطوانة #خاشقجي قديمة و مشروخة يا بنت عويس .. امّا بالنسبة لزيادة المشاهدة فمعروف أن المنصات الإباحية مثل #قناة_الجزيرة تجتذب عدد كبير من الساقطين أمثالك للترويج عن مضومنها القذر .

وردت "غادة" قائلة: عبد اللطيف مشاهد وفيّ للجزيرة في النهار ولقنوات اخرى في الليلالنكتة أنه يخلط بين مضمون القنوات الاخرى التي يواظب على مشاهدتها بحكم تربيته وأخلاقه وحاجاته الخاصة،وبين المضمون الإخباري السياسي للجزيرة.عيب يا عبد اللطيف!اذا ابتليتهم بالمعاصي فاستتروا!أكان من الضروري ان تفضح نفسك؟؟.