تفاصيل جديدة في قضية خلاف الـ 21 مليار بين 3 أشقاء بجدة.. والنيابة توجه تهمة لرجل أعمال بسبب قاضي !

وجهت النيابة العامة في جدة إلى رجل أعمال، تهم التطاول على قاضي محكمة، خلال جلسة قضائية، في دعوى خلاف أسري بينه وشقيقين له، بمبالغ تصل إلى 21 مليار ريال. وحسب “عكاظ” أحالت محكمة التنفيذ إلى النيابة رجل الأعمال، متهمة إياه بالتطاول على القاضي، واتهامه بالغش والتدليس والجهل، والتعدي عليه بتهديده بالفصل والسجن، إضافة إلى التطاول على شخصيات عامة واتهامها بالكذب والنصب والتزوير.

وتعود التفاصيل إلى نزاع أسري بين الأشقاء الثلاثة على استثمارات أقيمت لمدة 17 سنة، شملت مشاريع تشغيل طبي وخدمات طبية على مستوى الشرق الأوسط. وشملت دعاوى الأشقاء الثلاثة رئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات السعودية الكبيرة، تضمنت التهم دعاوى النصب والاحتيال والتزوير والرشاوى لاستصدار أحكام بطرق غير صحيحة. وقالت مصادر أن التحقيق مع كافة الأطراف تم فتحه مجدداً وجرى تتبع أموال وردت شبهات بأنها مختلسة، وباشرت الدعوى 5 محاكم في الرياض وجدة ما بين المحاكم العامة والتنفيذ والإدارية، وتم القبض على رجل أعمال ضمن خطوات احترازية خلال التحقيق. وقررت المحكمة العامة في الرياض فرض حارس قضائي على الأموال في حين تولت النيابة العامة في جدة التحقيق في جملة من التهم التي يسوقها رجل الأعمال لجهات وأطراف عدة. وأضافت المصادر أن محكمة التنفيذ في جدة أحالت رجل الأعمال إلى النيابة العامة خلال معاملة تنفيذ بمبالغ كبيرة للاشتباه في مصدر الأموال، إضافة لحصول المنفذ له على مستندات ووثائق سرية يمنع تداولها. وأشارت المصادر إلى أن رجل الأعمال يطالب بنكاً محليّاً مع شركة كبرى مبلغ 10 مليارات ريال، ويتهم أطرافاً بتحرير دعاوى كيدية ضده.