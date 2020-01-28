كشف تفاصيل جديدة في حادِث إطلاق النار على سيارة عائلية بالظهران

كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول قضية إطلاق مواطن ثلاثيني النار على سيارة عائلية في حي الفاخرية بالظهران الأسبوع الماضي، ما أسفر عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين إضافةً إلى سائق السيارة. وأوضحت المصادر أن الجاني ترصد للفتاة وقتلها ثم نقلها إلى المستشفى للتأكد من وفاتها وليس لعلاجها، مشيرة إلى أنه قام بتسليم نفسه والسلاح المستخدم في الجريمة إلى الجهات الأمنية، وذلك بعد أن تأكد من وفاتها.

وأشارت وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن خلافًا سابقًا نشب بين الجاني والفتاة، وعلى أثره هددها بعدم الذهاب إلى الجامعة، وقام بتهديد السائق وطالبه بعدم توصيلها. وأضافت أن الجاني ترصد للفتاة في طريق العودة إلى المنزل، وأثناء توقف السيارة عند منزل إحدى الطالبات، ترجل من مركبته ودخل في نقاش حاد مع السائق ثم أطلق النار عليه، ووجه طلقة للفتاة التي قصد قتلها ما أسفر عن مصرعها. وكانت الجهات الأمنية قد أحالت المتهم وملف القضية إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونُقل المصابون إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة.