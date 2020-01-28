بنك التنمية الاجتماعية: إيقاف قرض آهل «إعادة التمويل».. وتطوير بديل قريبًا

أوضح بنك التنمية الاجتماعية توقف قرض آهل إعادة التمويل، مشيرًا إلى أنه يعمل على تطوير منتج بديل.

وأشار حساب «خدمة العملاء» التابع للبنك على موقع تويتر، ردًا على سؤال أحد المواطنين، إلى أنه تم إيقاف منتج آهل (إعادة التمويل) لتطوير منتج بديل يُعنى بتمكين الراغبين في العمل الحر من الحلول المالية وغير المالية المقدمة من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

وتساءل المواطن الحميدي أنه أنهى آخر قسط من قرض الزواج، فمتى يمكن له أن يقدم على قرض أسري.

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