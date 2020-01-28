شاهد.. رد الجبير المفحم على صحفية تركية.. مغردون يذكرون بموقف المملكة من اللاجئين السوريين

أعاد مغردون نشر فيديو قديم يوثق ردًا مفحمًا لوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على صحفية تركية حاولت إثارة اللغط حول موقف المملكة من اللاجئين السوريين، والتقليل من دورها تجاههم.

وفى المقطع أكد الجبير أن السعودية منحت 2.5 مليون لاجئ تأشيرة دخول منذ بداية الأزمة، مشيرًا إلى أن أكثر من 700 ألف سوري ما زالوا بالمملكة، موضحًا أنه لا يوجد لاجئ سوري واحد يقيم في خيمة أو مخيم للاجئين مثل بعض الدول التي استضافتهم.

وأشار الجبير إلى أن السوريين يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، مثل التعليم بالمدارس والعمل والعلاج الصحي، مضيفًا أن المملكة لا تتاجر بما تفعله مع السوريين.

وأكد الجبير أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرًا لكل السوريين الوافدين إلى السعودية بالحصول على تصريح إقامة حتى يتمكنوا من إرسال أبنائهم إلى المدارس، ويكون لديهم وصول للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والحصول على وظائف.

وأشاد المغردون بأداء الجبير ورده الفاحم على الصحفية التركية التي حاولت إحراجه، في محاولة منها لمقارنة دور السعودية بما تفعله تركيا مع اللاجئين.

يُذكر أن أردوغان دائم التفاخر باستضافة بلاده للاجئين السوريين، رغم أنهم يتواجدون داخل مخيمات ولا يحق لهم الانتقال من ولاية إلى أخرى، إضافة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يمنح أنقرة 3 مليارات دولار للمساعدة في تحمل تكلفة اللاجئين، كما قامت بلدية اسطنبول مؤخرًا بترحيل السوريين الذين لا يحملون أوراقًا بالإقامة فيها.

من جانبها، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من شهور، السلطات التركية؛ بسبب احتجاز السوريين وإجبارهم على توقيع استمارات تؤكد رغبتهم في العودة إلى سوريا، قبل أن ترحلهم قسرًا إلى مناطق الحرب.

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وشنت تركيا عملية عسكرية شمال سوريا؛ بهدف ترحيل اللاجئين إليها وإحداث تغيير ديمغرافي في مواجهة السكان الأكراد.

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