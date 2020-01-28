شرطة مكة تطيح بهندي وصومالي بحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لـ«هوية مقيم»

أعلنت شرطة مكة المكرمة ضبط مقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لـ«هوية مقيم» في المنطقة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت عن القبض على مُقيمين اثنين؛ أحدهما من الجنسية الهندية، والثاني من الجنسية الصومالية.

وأوضح المتحدث أن عملية القبض جاءت بعد توافر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمين معملًا لهذا الغرض.

وأفاد الغامدي بأنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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