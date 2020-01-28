

أبوعريش 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

كرّم مدير مكتب التعليم بأبوعريش الدكتور حسن بن أبكر الخضي اليوم، المدارس التي نفذت الخطة التشغيلية لوحدة الشؤون الصحية المدرسية .

وجاء ترتيب المدارس الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى, ابتدائية ومتوسطة الخضراء الجنوبية، وابتدائية ومتوسطة بحره، وابتدائية ومتوسطة البيض الأسفل.

وقدّم الخضي شكره وتقديره للقادة والمرشدين الصحيين بالمدارس على تميزهم خلال الفترة الماضية، متمنياً لهم التوفيق ومضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة.

// انتهى //

13:40ت م

0093





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم أبو عريش يكرم المدارس المفعلة لبرامج الصحة المدرسية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.