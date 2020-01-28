السعودية اليوم / الهلال الأحمر السعودي يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة شقراء لتطوير البحث العلمي والكوادر البشرية



الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم مذكرة تعاون مع جامعة شقراء؛ لتبادل الخبرات وتطوير ودعم البحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيس الهيئة، ومن جانب الجامعة معالي مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجانبين في سبيل تطوير ودعم جهود البحث العلمي وتبادل الخبرات والمعلومات وجعلها متاحة لأنشطة البحث والنشر العلمي، وتوفير التعليم المستمر لكوادر الطرفين ونشر مبادئ الإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني.

ونصت الاتفاقية على دعم الطرفين للعمل المشترك في سبيل تقديم الخدمات وتبادل الخبرات وفق الإمكانات المتاحة لهما بما يعزز الجهود المشتركة في تنفيذ وتحقيق الأهداف.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للرسالة التي تتبناها الهيئة والجامعة للإسهام في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل بينهما.

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13:36ت م

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