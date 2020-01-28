السعودية اليوم / انعقاد عدد من الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

الرياض 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واسعقدت جمعية الأمناء العاميين باتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أمس، اجتماعها الثالث ضمن الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة البوركينية واغادوغو، والتي ستبدأ أعمالها غداً، بمشاركة وفد من مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.وقد شارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري.وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى تقرير الأمين العام للاتحاد، واعتماد جدول الأعمال.من جانب آخر عقدت لجنة فلسطين الدائمة في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعها العاشر وذلك في العاصمة البوركينية واغادوغو.وشارك في الاجتماع عضوتا المجلس الدكتورة نورة المري والدكتورة إقبال درندري.وأكدت عضو المجلس الدكتورة نورة المري خلال الاجتماع أن القضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية للسياسة الخارجية للمملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز - رحمه الله -، مشيرةً إلى استمرار مواقف المملكة المشرفة تجاه القضية الفلسطينية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، ليتوالى دعمه المتواصل والمستمر للشعب الفلسطيني الشقيق.// يتبع //13:35ت م0088

عام / انعقاد عدد من الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي/ إضافة أولى واخيرة

وقالت الدكتورة نورة المري: إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أكد في جميع المحافل على أهمية القضية الفلسطينية للمملكة والشعب السعودي، كما أكد خلال القمة العربية (29) التي عقدت في الظهران وأطلق عليها اسم (قمة القدس) ليوصل – حفظه الله - إلى العالم بأن قضية فلسطين هي محور قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وبينت الدكتورة نورة المري أن المملكة من أوائل الدول التي تشرفت بتقديم الدعم المالي السخي في إطار ما اعتادت أن تقدمه لقضايا الأمتين العربية والإسلامية إيماناً منها بأن جهودها من أجل القدس يمثل واجباً يفرضه الانتماء لأمتيها العربية والإسلامية.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومنها مسودة نظام جائزة فلسطين للعدالة الاجتماعية.

كما عَقدت المجوعة العربية في الاتحاد أمس، اجتماعاً تشاروياً ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة عشرة لأعمال الدورة الخامسة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحضور معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري، وأعضاء المجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، واللواء علي العسيري، والدكتورة نورة المري.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار المملكة في عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد للعام 2020 ممثلاً عن المجموعة العربية برفقة الجزائر ولبنان وعمان.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار أربعة أعضاء لكل لجنة من اللجان المتخصصة الدائمة ممثلةً عن المجموعة العربية، واختيار عضوين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة العربية للعام 2020.

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