السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالباحة



الباحة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد محمد بن نايف العتيبي.

واستمع سموه لشرح عن جهود مكافحة المخدرات بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

ونوه سمو أمير المنطقة بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة، مؤكداً ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرارها .

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف محمد بن مانع الدوسري.

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13:34ت م

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