السعودية اليوم / تعليم صبيا يحقق 6 أوسمة عالمية في برنامج "جلوب البيئي" لعام 2019



صبيا 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

حققت إدارة تعليم صبيا 6 أوسمة عالمية في تقييم بيانات الربع الرابع في برنامج جلوب البيئي لعام 2019م، حيث شملت الأوسمة، الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء وعموم العالمية وخصائص التربة ورطوبة وحرارة التربة.

وبارك مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي للمدارس المشاركة المنفذة للبرنامج ممثلة في متوسطة وثانوية المطعن للبنات والثانوية الثالثة للبنات في بيش ومتوسطة وثانوية فيفا للبنين ، مثمناً كافة الجهود التي بذلت من الجميع وأثمرت هذا الإنجاز.

يذكر أن برنامج جلوب البيئي برنامج علمي بيئي يتعلم فيه الطلاب والطالبات أخذ بعض القياسات التي تخص جوانب البيئة مثل الماء والتربة والغطاء النباتي، حيث يتم جمع القياسات ورفعها عبر موقع جلوب العالمي.

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13:34ت م

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