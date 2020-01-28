السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة المعين حديثاً



الباحة 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المعين حديثاً الشيخ منصور بن علي شراحيلي.

ورحب سمو أمير المنطقة بالشيخ شراحيلي، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، منوهاً بالدور المهم والحيوي لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النصح والإرشاد والتوجيه لأفراد المجتمع وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف .

من جانبه أعرب شراحيلي عن شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يحظى به الفرع من قبل سموه, وما استمع له من توجيهات خلال اللقاء لكل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

13:31ت م

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