السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تدشن مشروع "بيوت الخبرة" الاثنين القادم



السيح 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

يدشن معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد الأثنين القادم، مشروع بيوت الخبرة التابع لمعهد البحوث والخدمات الاستشارية، في مقر الجامعة بمدينة السيح.

وأوضح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور مبارك الحربي، أن مشروع بيوت الخبرة يعزز مبدأ الشراكة المجتمعية كهدف رئيس من أهداف الجامعة، ويهدف إلى استثمار قدرات وإمكانات وخبرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والعمل على تطوير منتجات بحثية تساهم في بناء الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة والمشاركة في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إسهامه في تحقيق قيمة مضافة للجهات المستفيدة العامة والخاصة، ويحقق عوائد مالية تسهم في تنمية الإيرادات الذاتية للجامعة ومنسوبيها.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن المشروع سيقدم الخدمات العلمية والدراسات الاستشارية والبحثية المتميزة للمجتمع في مختلف التخصصات والمجالات التي تزخر بها الجامعة، وسيقود ذلك إلى تطوير القدرات والكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة وتشجيعها على مسايرة التقدم السريع للعلم والمعرفة، والمشاركة في بناء قطاع الخبرة والخدمات الاستشارية الوطنية وتطوير العمل الاستشاري الأكاديمي لخدمة الاقتصاد المعرفي .

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13:30ت م

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