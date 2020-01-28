السعودية | التقاعد: صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التقاعد: صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:54 صباحًا, 28 يناير 2020 م المناطق - واس أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة بلغت 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م بزيادة 1.63% عما صرف خلال عام 2018م.

وأفادت “التقاعد” أن إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين بنهاية عام 2019م بلغ 1.217.257 متقاعداً ومستفيداً.

وبينت أن عدد المتقاعدين (الذكور والإناث) خلال عام 2019م بلغ 42.545 متقاعداً بزيادة 5.4% عن عام 2018م، يمثل المتقاعدين العسكريين 55%، فيما يمثل المتقاعدين المدنيين 45%.

وأشارت “التقاعد” إلى أن المتقاعدات خلال عام 2019م يمثلن 15.8% من إجمالي عدد المتقاعدين، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2019م 34.589 مستفيداً بزيادة 6% عن عام 2018م.

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