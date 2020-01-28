شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة قيادية بالصندوق .. «شروق الجدعان» نائباً لشؤون النفقة والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتعيين شروق بنت محمد الجدعان نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة في الصندوق، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًا في الصندوق.

وعبرت الجدعان عن شكرها لرئيس مجلس إدارة الصندوق، على الثقة وما تلقاه ونظيراتها من دعم وتمكين للمرأة في القطاعات المرتبطة بالعدل كافة.

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وكان الصندوق قد انتهى من مرحلة التشغيل التجريبي كمرحلة أولى خاصة بطلبات (النفقة الدائمة) وهي موجهة لمن صدر لهم حكم قضائي نهائي مكتسب القطعية باستحقاق النفقة، ولم ينفذ من المحكوم عليه.

وشهد شهر نوفمبر الماضي انطلاق المرحلة الثانية من مشروع صندوق النفقة، التي تختص بـ(النفقة المؤقتة) ويستفيد منها كل من صدر له حكم ابتدائي أو حكم معجل، صدر فيه قرار تنفيذي من محاكم التنفيذ ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

ويهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واعٍ وبيئة عامرة.