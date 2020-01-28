شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقفي» يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للمملكة لدى «آسيان» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمين العام لمنظمة "آسيان" ليم جوك هوي اليوم الثلاثاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، الذي قدم أوراق اعتماده مندوبا دائما للمملكة لدى المنظمة. وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائب السفير يحيى القحطاني وكبار المسؤولين في الأمانة العامة لآسيان. وتأسس اتحاد دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم "آسيان" في عام 1967 ويضم تايلندأ وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وبروناي وفياتنام ولاووس وبورما وكمبوديا.

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